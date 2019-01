Forzano serranda Asl per rubare un pc: arrestati ad Acilia

Hanno forzato la serranda della Asl ad Acilia per rubare un pc. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso E.D. di 57 anni e la sua complice B.A. di 54 anni, entrambi italiani. Gli agenti del Reparto Volanti intervenuti ieri in via Poggio di Acilia presso la Asl per segnalazione di una serranda forzata, hanno colto in flagranza l'uomo, che all'interno dei locali stava rubando un pc portatile e la sua complice che lo attendeva fuori in auto. Malgrado il ladro abbia tentato di scappare è stato bloccato dai poliziotti. Rinvenuto sul posto e sequestrato il piede di porco utilizzato per forzare la saracinesca. Sequestrati anche alcuni arnesi atti allo scasso nascosti nell'autovettura. © RIPRODUZIONE RISERVATA