Giuseppe Strano, capitano di vascello, neo-comandante della Capitaneria di porto di Roma

Venerdì 30 Luglio 2021, 16:16

Il Capitano di vascello Giuseppe Strano è il nuovo comandante della Capitaneria di porto di Roma. Sostituisce nell’incarico il collega Antonio D’Amore che andrà a ricoprire il prestigioso incarico di Capo Ufficio piani del Reparto III presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto nella Capitale. La pandemia non ha permesso il regolare svolgimento del passaggio delle consegne che si sono svolte all’interno della Capitaneria di viale Traiano a Fiumicino davanti a pochi intimi e alla presenza del Direttore Marittimo del Lazio, Capitano di vascello Francesco TOMAS, dei titolari e dipendenti degli Uffici marittimi di Ostia, Fregene, Torvaianica e Anzio. Nel discorso di commiato, il comandante D’Amore ha inteso ricordare il periodo intenso e delicato in cui ha potuto toccare con mano la competenza, professionalità e la dedizione di tutto il personale della Capitaneria di porto. Un ringraziamento ai dipendenti che hanno contribuito a centrare obiettivi nuovi ed ambiziosi, conseguendo risultati qualificanti. «Sono stati due anni di intenso lavoro – precisa D’Amore – durante i quali contribuito alla crescita del litorale romano attraverso il raggiungimento di importanti traguardi». Proveniente dal Comando Generale, con l’incarico di Capo Ufficio Legale e Contenzioso, il neo-comandante Giuseppe Strano ha sottolineato di voler seguire le orme del collega che lo ha preceduto nell’incarico. «Conosco le realtà portuali della Città di Fiumicino – afferma Strano – avendo vissuto 8 anni in questa località. Auspico di stabilire un ottimo rapporto con le amministrazioni comunali dei comuni che ricadono nel territorio del Compartimento marittimo di Roma».