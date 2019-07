Fiumicino, la tromba d'aria: primo censimento dei danni

Sono una ventina le case colpite dalla tromba d'aria che nella notte tra sabato e domenica si è abbattuta su Focene. Per gli abitanti di una di questa è stato necessario ricorrere ad un ricovero di emergenza. La coda della tromba d'aria ha colpito, distruggendole, 25 mila metri quadri di serre dell'azienda Tiozzo in località Santa Ninfa. Sempre per effetto dello stesso fenomeno, sono almeno una decina le macchine danneggiate, a vario livello, a Focene. Oltre alla tromba d'aria, il resto del territorio è stato interessato da un forte vento che ha scoperchiato una casa a Passoscuro: anche in questo caso, l'anziana signora che la abitava è ricorda ad una sistemazione provvisoria presso parenti.

Gli interventi della Protezione civile e della Polizia locale sono proseguiti per tutta la giornata di ieri per via del vento che ha continuato ad interessare il comune. Lo rende noto il comune di Fiumicino in una nota. Due pali di Telecom sono caduti su via Castel Campanile e un albero ha bloccato via Tre Denari. Entrambe le strade sono state chiuse per metterle in sicurezza e poi riaperte. In queste ore Telecom sta ripristinando la linea telefonica. Da ieri su via dei Polpi e su Coccia di Morto cinque mezzi dotati di braccio meccanico stanno rimuovendo i calcinacci provocati dalla tromba d'aria, operazioni rallentate ieri pomeriggio dalla pioggia che intorno alle 17 ha ripreso a cadere.

IL SINDACO

«Convocherò una giunta d'urgenza per chiedere lo stato di calamità - spiega in una nota il sindaco Esterino Montino - che abbiamo già anticipato con l'ordinanza di ieri. Confermo - la decisione di dichiarare il lutto cittadino nel giorno dei funerali della giovane Noemi, vittima innocente della furia della tromba d'aria. Alla sua famiglia rinnovo la mia vicinanza e quella di tutta l'amministrazione comunale».

