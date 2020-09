Tennis, al Circolo Canottieri il "II° Torneo Open – Memorial Thomas A. Navarra"

Ultimo aggiornamento: 11 Settembre, 11:25

È partito sotto i migliori auspici il II° Torneo Open – Memorial Thomas A. Navarra, torneo di tennis organizzato con la collaborazione della Fit, in scena fino al 16 settembre sui campi del Circolo biancoceleste.Sono oltre 320 gli iscritti, di cui 140 di seconda categoria. Il montepremi complessivo dell’evento è di euro 5.300,00, oltre ai relativi trofei; saranno assegnati premi in ciascuna delle fasi del torneo.Le finalità dell'evento non sono soltanto sportive. Il torneo è infatti intitolato alla memoria di un adolescente di Boston che tre anni fa si è tolto la vita. Il padre, un medico che insegna all’università di Harvard, ritenendo l’attività sportiva un efficace antidoto alla fragilità psicologica che turba l'esistenza di molti adolescenti, ha avuto l'idea di realizzare insieme al Circolo questa manifestazione mettendo in palio una coppa d’argento che verrà consegnata definitivamente a chi riuscirà a vincere il torneo per tre volte.Lo storico circolo biancoceleste, che per questo torneo mette in palio un montepremi di oltre 5.000 euro, vuole affiancare il nuovo appuntamento a competizioni tradizionali e rinomate come la Coppa Canottieri di calcio a cinque e il Derby del canottaggio e aprire un nuovo capitolo di grande sport. Al torneo possono partecipare tutte le categorie (dalla N.C alla 1°), riconosciuto dalla FIT ed avrà rilevanza nazionale.