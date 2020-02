Roma, laboratori, giochi e sfide per scoprire lama e cavalli

Una domenica tra i “Cavalli”. Si è chiusa alla Fiera di Roma la manifestazione equestre curata quest’anno per la prima volta da Veronafiere. Un evento di successo che ha richiamato un folto numero di appassionati fra i quali anche alcuni istituti scolastici arrivati da Fiumicino. Ieri però, a catturare l’attenzione del pubblico ci hanno pensato anche alcuni vip che si sono persi tra gli stand divertendosi anche ad interagire con gli animali in mostra. L’attrice e modella Benedetta Mazza, in compagnia di un amico, si è divertita a dare da mangiare a un lama, proprio come ha fatto Rudy Zerbi insieme alla figlia. Non sono passati inosservati, Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada, con passeggino al seguito, che si sono soffermati a lungo nella fattoria didattica dove lei ha mostrato al più grande dei due figli Ettore come si interagisce con gli amici a quattro zampe. Divertimento e cavalcate anche per Maurizio Mattioli. Si è sentito a casa Gianpaolo Minucci storico driver della mitica Varenne. A chiudere la giornata ci ha pensato un incontenibile Jimmy Ghione che, ospite della federazione italiana sport equestri, ha premiato il vincitore del Gran Premio insieme al presidente federale Di Paola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA