«Gli abitanti del quartiere hanno fatto una petizione a mia suocera, affinché cacciasse gli jugoslavi, ritenendo che avesse un potere superiore a quello della forza pubblica a cui si erano già rivolti senza ottenere risultati». Parlava così davanti al pm, nel 2018, Simona Zakova, ex moglie di Raffaele Casamonica e cognata di Christian, la donna di origine ceca che ha deciso di troncare ogni rapporto con il clan e la famiglia del marito, scegliendo di vivere con le figlie, alle quali veniva impedito di frequentare la scuola, in una struttura protetta. La suocera in questione è Gelsomiona Di Silvio e il terreno, dal quale cacciare gli jugslavi si trova in via del Torraccio. Secondo la testimone di giustizia, sarebbe un bene confiscato del quale la famiglia di sinti, però, continuava a disporre, tanto da dare in affitto la stalla che insiste sull'area.

Il Tribunale del Riesame ha confermato la misura cautelare per Christian Casamonica, arrestato lo scorso giugno dalla polizia, insieme ad altri 19 del clan, diretto dal padre Ferruccio. E la custodia è stata confermata anche per nuova compagna di quest'ultimo, Carolina Candit. A poco è servito a Christian sostenere di essersi allontanato dalla famiglia e avere avviato le pratiche per cambiare cognome. Nelle motivazioni che confermano l'aggravante mafiosa dell'organizzazione criminale, i giudici, tornano a descrivere la violenza, la capacità intimidatoria e lo strapotere della famiglia, colpita da un'operazione dal titolo emblematico: Noi proteggiamo Roma, visto che in un'intercettazione è Guido Casamonica a dirlo: «Stanno a fa le denunce pe' fa entrà gli altri clan! Non hai capito? Perché noi proteggemo Roma! Devono fa entrà i napoletani e i calabresi che mangiano!». Dagli atti emerge come i Casamonica abbiano continuato a estorcere denaro e ad applicare tassi usurari anche in piena emergenza sanitaria.

IL SUMMIT NEL PARCO

Romanina, Tuscolano, Morena, Anagnina e alcune zone dei Castelli romani, tra cui Grottaferrata, è estesa l'area l'area di influenza dei due capi clan, Giuseppe e Ferruccio, solo una costola della sterminata galassia dei Casamonica: nuclei familiari che agiscono autonomamente, ma sono pronti a farsi forza nei momenti di necessità «Ciascuna costola - scrive il tribunale - ha autonomia operativa ma è pronta a ricompattarsi nei momenti di difficoltà». Racconta ancora Zakova: «Quando c'è un problema, loro si riuniscono o con i familiari o con le persone di fuori. Se c'è ancora il padre, nella maggior parte dei casi è lui. Sono quelli che loro definiscono i vecchi. Si riunivano sempre in Romanina. Ci sta un parco dove si riunivano questi vecchi. Questi padri, o il primo figlio maschio, diciamo sono le teste, le decisioni le prendono loro».

ORDINI DAL CARCERE

È durante l'esecuzione delle misure cautelari che gli agenti hanno recuperato ulteriori elementi di prova. Dopo il libro mastro con tutti i nomi degli usurati ritrovato seppellita in un terreno, sono stati sequestrati gli appunti con i nomi delle vittime. «Nella prima pagina del quaderno - si legge nel documento - c'è un riferimento al Covid -19, a conferma dell'attuale operatività del sodalizio». I nomi non sono indicati per esteso ma con uno pseudonimo: «P. risulta avere versato 14.700 euro Car 25mila Pag 5mila..». È dalle lettere trovate in possesso di Carolina Candit che, rilevano i giudici, emerge come «Ferruccio Casamonica continui anche dal carcere ad impartire direttive nella gestione degli affari illeciti del clan».



