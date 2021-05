6 Maggio 2021

di Camilla Mozzetti e Francesco Pacifico

(Lettura 3 minuti)







Non si attendono orde di turisti a Roma e nel Lazio, soprattutto dall’estero, in estate. Ma nella Capitale quadruplicherà il numero degli alberghi aperti: saranno 400 in più rispetto a oggi. Intanto la Regione accelera sul progetto “Isole Covid free”, con Ponza e Ventotene sul modello già lanciato a Procida. Spiega Lorenzo Necci, presidente del centro studi della Federalberghi capitolina: «A quanto ci stanno risulta, avremo entro giugno 400 hotel che riapriranno i battenti, oltre ai 120 già in attività». Ma non c’è un boom di richieste. «Se finora abbiamo avuto 5 camere su 100 prenotate - segnala Necci - potremmo salire a 25. Sempre un quarto del totale è». Si muove poi per invertire il trend la Regione.

L’assessore al Turismo, Valentina Corrado, annuncia «un finanziamento da 10 milioni di euro per la stagione estiva e per far ripartire nell’immediato il comparto turistico». E non soltanto a Roma, che è «il traino per il turismo dell’intero territorio. Perché tutto il Lazio può sviluppare una propria autonomia nell’attirare i turisti puntando sulle proprie enormi potenzialità con percorsi tutti da scoprire nella formula di turismo lento e di prossimità, in chiave sostenibile». Sempre da via Cristoforo Colombo 4 milioni di euro per i Comuni lacuali e per quelli costieri e le isole pontine. Si partirà da Ponza e Ventotene «per assicurare la fruizione delle nostre spiagge libere in sicurezza».

I NUMERI

Il 2020 è stato l’annus horibilis per il turismo del Lazio: le presenze sono calate del 73,6 per cento e solo nella Capitale gli incassi sono crollati per oltre 2 miliardi di euro. Per questo si guarda con grande attenzione alla proposta del premier Mario Draghi di tornare a viaggiare con il pass vaccinale italiano già a fine maggio, estendendolo a giugno agli stranieri. In attesa di capire come funzionerà il lasciapassare, il Comune ha ripreso il progetto del bollino per le strutture Covid free: il cosiddetto “Safe tourism” per il quale sono state già ingaggiate tre aziende esterne di certificazione e che gli albergatori romani vorrebbero chiamare “accoglienza sicurezza”. Intanto sono propri le aziende a spingere sulla ripartenza.

Fausto Palombelli, presidente di Unindustria Turismo, racconta: «Con il marchio “Atelier Roma” (quello che raccoglie i cinquestelle della Capitale) e con l’Enit abbiamo comprato pagine di giornali in 60 Paesi per richiamare i turisti. Presto avremo degli influencer, ma soprattutto stiamo mettendo in rete le eccellenze romane: grandi alberghi, botteghe di pregio, strutture di leisure e monumenti. Perché quello che ripartirà è il turismo di alta gamma». Il tutto mentre già oggi gli hotel della Capitale offrono pacchetti a famiglie o coppie in fuga d’amore, comprensivi di cene e pranzi gourmet, transfert dedicati dall’aeroporto o dalla stazione e visite ai monumenti dove distanziamento e sanificazioni sono garantite anche sui pullman.