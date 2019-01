Il dolce dà spettacolo nella prima pasticceria giapponese a Roma

A Roma, nel quartiere Prati, è arrivata Hiromi Cake, la prima pasticceria tipica giapponese. In un'ambientazione da izakaya, letteralmente negozio di sakè dove ci si siede, la pastry chef Hiromi ha aperto un laboratorio dove diffondere la cultura wagashi. Precisione, leggerezza e bellezza cristallizzate in piccole opere nate per accompagnare la tradizionale cerimonia del tè.



Pluripremiata per l'ecosostenibilità delle sue creazioni, Hiromi è andata nelle piantagioni di mango, ossessionata della perfezione della frutta esposta sui banchi ha studiato una linea di dolci dedicata, utilizzando uno degli alimenti più costosi del mercato giapponese. Un laboratorio in rosa, quello di Hiromi Cake che, oltre alla proprietaria accoglie altre tre ragazze giapponesi a rifinire e comporre i dolci sotto lo sguardo curioso e attento dei clienti, continuamente spettatori di uno show cooking dal vivo. Tutti i giorni da mattina a sera oltre alle monoporzioni, il cui costo oscilla tra i 2,80 e i 4,80 euro a pezzo, si possono ordinare torte, scegliere di sorseggiare caffè bio 100% Arabica, un cappuccino matcha nella versione in bicchiere a portar via o partecipare alla cerimonia light del tè. A base di farina di riso, fagioli azuki, patate dolci, ma anche

