Dalla movida di Roma arrivano dodicimila euro per lo Spallanzani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltreraccolti dai club di Roma, uniti nel sostegno all'attraverso la campagna benefica "HeartBeat - Perchè Nessun Cuore Resti Fermo" , che in meno di tre giorni raggiunge e supera il traguardo prefissato a diecimila euro. Un supporto economico importante per il nosocomio romano, che giunge nella fase più delicata della lotta all'emergenza. "Questa è una vera battaglia e lo Spallanzani è in prima linea sin dal principio. Meritano la nostra concreta vicinanza", fanno sapere i fondatori dell'iniziativa che vogliono essere partecipi e vicini alla clinica capitolina che in più occasioni è stata elogiata per l'impegno profuso.A rilanciare la campagna benefica sono ancora gli ideatori: Room 26, Spazio Novecento, Piper Club, Eden, in collaborazione con Jolie, Satyrus, Le Terrazze, Studio Mariotti a cui si aggiunge la partecipazione di SILB - Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo, seguita da VPL Virtual Pro League che, in collaborazione con Federesport e FIES, annuncia per la giornata di domenica 22 marzo 2020, il Torneo di Pro Club 11 contro 11, durante il quale saranno raccolti ulteriori fondi sulla piattaforma di football online."Questa cifra testimonia il motivo per cui abbiamo iniziato questo percorso benefico: siamo sempre più convinti che si può far qualcosa anche stando fermi", dichiarano gli organizzatori che sui social network fanno rimbalzare il link utile per la donazione, sempre associato all'invito ai propri followers a donare anche solo pochi euro. "In meno di tre giorni abbiamo raggiunto e superato il traguardo di 10mila Euro. E' per questo che ci sembra giusto puntare al raddoppio", affermano ancora commossi e continuano dicendo, "Abbiamo la speranza che domani arrivi presto. Siamo in tanti ad attenderlo, in primis il nostro pubblico che sente la mancanza di quel divertimento e di quel calore che arrivava con l'arrivo di ogni weekend". Con questo spirito ha preso vita e prosegue la campagna "HeartBeat", guidata da quel logo che è ormai simbolo dell'iniziativa. Quell'unico cuore stilizzato al cui interno si riconoscono i jack, gli spinotti che sono i veri e propri primi simboli di connessione per ogni djs. L'iniziativa è mirata a sostenere la sanità locale, ma è anche il modo più concreto per i club, di inviare un messaggio alla città ed al Paese tutto, invitato a donare nel limite delle proprie possibilità. Un gesto meritevole di attenzione, che gli organizzatori dei ritrovi simbolo della movida romana hanno fatto guardando con preoccupazione all'attuale situazione. "Questa iniziativa è nata perchè non potevamo restare a guardare. Ognuno di noi può e deve fare qualcosa. Stiamo a casa ma pensiamo anche a quanto risparmiamo, anche solo non prendendo quei due/tre caffè al bar. Quei pochi euro giornalieri possono servire allo Spallanzani per intensificare la ricerca e gli aiuti a chi ora sta male e rischia la propria vita nella lotta a questo virus", concludono gli organizzatori.