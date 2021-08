Mercoledì 4 Agosto 2021, 00:28

Ieri, dopo l’attacco degli hacker alla rete informatica regionale, c’era ancora confusione negli uffici amministrativi di Asl e ospedali, con i dipendenti in attesa di ricevere indicazioni chiare e univoche sul da farsi. Resta kappaò il sistema di prenotazione di analisi e visite specialistiche tramite Cup e Recup. Le Asl si faranno carico solo delle “urgenze”. Molti cittadini si stanno recando senza prenotazione per effettuare il tampone (con prescrizione medica) nei drive in (Fiumicino, Cecchignola, Ciampino, ma anche al Campus e al S. Lucia). Funziona il sistema dell’emergenza 118 e dei pronto soccorsi. Il trasferimento dei pazienti Covid sta avvenendo tramite l’aggiornamento delle disponibilità dei posti letto via email. Sono attivi i servizi di protezione civile e trasfusionali. Per scaricare il green pass le farmacie sono ora collegate alla rete della tessera sanitaria.

Per ottenere il green pass fino a 72 ore

Chi fa le vaccinazioni in questi giorni potrà scaricare il green pass seguendo le consuete modalità comunicate dal ministero della Salute o andare in farmacia con la tessera sanitaria. Ci potrebbero essere dei ritardi, tra le 12 e le 72 ore, poiché tutto il procedimento di registrazione e aggiornamento dei dati (girati alla piattaforma del commissario nazionale) viene effettuato a mano, su supporti cartacei.

Tamponi, prenotazioni e drive in

Le prenotazioni sono bloccate ma si può andare in un laboratorio privato, in farmacia o ottenere dal medico la ricetta per fare il tampone in convenzione. I tamponi di screening epidemiologico sono disposti dalla Asl nei drive in. Molti drive in stanno facendo tamponi senza prenotazione. Le Asl stanno mandando le risposte via email, i positivi avvisati con priorità. Se non si ricevono risposte, provare a contattare le strutture via email.

Open day e medici: dove vaccinarsi

La Regione assicura che entro venerdì verrà ripristinato il sistema per prenotare i vaccini. Al momento, restano validi gli appuntamenti già presi, mentre per disdirne uno si può chiamare lo 06.164161841. Venerdì dalle 19 alle 23,30 sarà possibile vaccinarsi con Moderna e Johnson nel corso dell’open “Vaccinazioni sotto le stelle” al Castello di S. Severa. Ci si può vaccinare senza prenotazione presso i medici di famiglia.

Richiedere una visita specialistica

Le Asl stanno garantendo le urgenze, ossia quegli esami contraddistinti dalla “U” nelle prescrizioni mediche e le forniture essenziali ai malati. I medici di base contattano via telefono gli specialisti disponibili. Le visite differibili verranno riprogrammate lasciando il proprio nome e numero di ricetta al Recup 069939 o presentandosi direttamente agli sportelli delle Asl o dei distretti.

Hacker Regione Lazio, indagano pm antiterrorismo: in allerta anche l'Ue. Lamorgese: «Fenomeno in crescita»

Cartella clinica e ricetta medica tutto via email

Negli ospedali la richiesta della cartella clinica potrà essere effettuata via email oppure allegando alla modulistica la ricevuta bancaria o postale del versamento. Infatti, non è possibile pagare il ticket al Cup e, quindi, i versamenti dovranno essere fatti in banca o alla posta. Nessun problema per le ricette dematerializzate dei medici di base, che viaggiano su una piattaforma nazionale. Non si può cambiare o revocare il medico

Adempimenti e altre tasse: si può pagare

Secondo le previsioni gli “sportelli virtuali” della Regione Lazio non torneranno operativi prima di fine mese. Per alcuni adempimenti, come il bollo auto e il pagamento delle altre tasse regionali, i versamenti possono essere effettuati anche tramite bonifico bancario o nelle tabaccherie, ma il sistema regionale non è al momento in grado di registrare il pagamento. Sospeso anche l’invio dei solleciti.