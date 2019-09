Guidonia, getta rifiuti sul monumento ai caduti: donna multata per 600 euro

Sacchi neri dell’immondizia abbandonati davanti al monumento in ricordo dei caduti della Resistenza, nel centro di Setteville di Guidonia, ma con dentro chiare tracce del “proprietario”. Mettendo insieme i fogli con tanto di nome e cognome trovati in mezzo al pattume (documentazione bancaria) le guardie ambientali hanno avviato l’istruttoria: presto la persona identificata, una donna residente in zona, si vedrà notificare una multa da 600 euro. A segnalare il caso, visto come uno “sfregio”, sono stati proprio i cittadini. E il sindaco, Michel Barbet, ha subito reso noto l’esito dell’indagine lampo affidata ai volontari dell’associazione Fedra con i quali da poco è stata sottoscritta una convenzione.

«Beccato l’incivile - ha detto il primo cittadino - Gli agenti della Fedra hanno provveduto ad analizzare il contenuto dei sacchi abbandonati dietro la lapide che ricorda i caduti del nazifascismo che dà il benvenuto a coloro che entrano a Setteville dalla Tiburtina. Sono stati trovati numerosi riscontri che portano a una persona residente nel quartiere». L’istruttoria prevede anche la verifica sull’iscrizione alla lista degli utenti Tari, il cosiddetto ruolo: uno dei motivi per cui molti cercano di disfarsi della spazzatura è il fatto che non sono registrati tra i destinatari del servizio e che quindi non pagano la tassa sui rifiuti».

A Guidonia c’è sempre più esasperazione per le strade-discarica. Nei giorni scorsi un video girato e postato sui social da un cittadino che aveva sorpreso una donna ad abbandonare una busta, aprendola e spargendone il contenuto in un angolo del quartiere La Sorgente, ha contato quasi 140 mila visualizzazioni e una marea di commenti al veleno. «Pizzicata» e invitata a raccogliere di nuovo l’immondizia e a portarla via. Tutto immortalato. Il Comune, per i controlli, intanto ha schierato più di 50 volontari grazie alla convenzione con le guardie ambientali della Fedra. «Lavoreranno in particolare - spiegano da Palazzo Guidoni - sulla raccolta differenziata compresi i disservizi, sulle discariche abusive, su strade, giardini e parchi; sull’abbandono dei rifiuti, su randagismo e di controllo su regolamenti ed ordinanze nazionali e locali in ambito ambientale. Un lavoro importante per questi volontari di supporto ai carabinieri forestali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA