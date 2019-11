Guidonia, il ponte vibra al passaggio delle macchine: chiusa via della Longarina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’automobilista di passaggio ha avvertito qualcosa di strano che le ha fatto temere per la stabilità del cavalcavia. E ha deciso che non era il caso di lasciare correre. C’è una segnalazione, subito verificata dai vigili del fuoco, alla base della chiusura del ponte di via della Longarina, a Guidonia, avvenuta in fretta e furia nella tarda serata di giovedì. Qualcosa che non andava c'era: è stata trovata durante il sopralluogo effettuato subito dopo dai pompieri della squadra 18A del distaccamento di Villa Adriana ed eseguito con il supporto della Municipale: si tratta di «una vibrazione anomala lungo la rampa della strada, nella corsia in direzione Roma», come è stato scritto nel verbale che per questo chiedeva lo stop al traffico in attesa di successive verifiche tecniche.L’ordinanza di chiusura, firmata dal comandante della polizia municipale Marco Alia, è stata pubblicata all’albo pretorio prima di mezzanotte. Già un paio di ore prima pattuglie dei vigili si erano sistemate agli accessi per deviare il traffico. Il lungo rettilineo, che nella parte centrale scavalca la ferrovia con un ripido sali-scendi, è il collegamento veloce dal centro di Guidonia ai quartieri di Villalba e Villanova. Un chilometro e 200 metri per arrivare dalla centralissima via Roma alla rotatoria di via Trento. Con via della Longarina chiusa il tragitto è più che triplicato. Il sindaco Michel Barbet ha annunciato il via «a verifiche strutturali approfondite». L’ordinanza dispone che la strada rimanga interdetta a veicoli e pedoni «fino a ripristino delle condizioni di sicurezza».Via della Longarina è sempre stata un’opera pubblica problematica, sin dalla sua costruzione. Tanto che, una volta finita, passarono molti anni prima che fosse aperta al traffico: a preoccupare era in particolare il sali-scendi del cavalcavia, con una pendenza del 10 per cento. L’inaugurazione risale al 2011 quando l’allora giunta di centrodestra decise di aprirla al traffico con una serie di precauzioni: limite di percorrenza fissato a 30 chilometri orari e divieto di passaggio ai mezzi pesanti. Una decisione dettata anche dal fatto che, sebbene chiusa, veniva comunque utilizzata.Da allora la strada è diventata il perno di un nodo viario mirato a sgravare dal traffico il centro di Guidonia. Tanto che poi furono realizzate le due rotatorie di completamento ai due capi di via della Longarina, una dalla parte di Villalba e l’altra sul versante di via Roma.