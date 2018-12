Guidonia, nuovo ponte ferroviario lungo la ferrovia per Sulmona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lungo oltre 13 metri, alto 4,6, con impalcato a travi in ferro. È il nuovo ponte ferroviario sulla linea FL2 Roma - Sulmona realizzato da Rete Ferroviaria Italiana a Guidonia Montecelio. Lo rendono noto le Ferrovie dello Stato. La struttura è composta da travi anti-simiche realizzate secondo nuovi standard qualitativi previsti dalle normative ferroviarie, e sostituisce il ponte preesistente, della fine del XIX secolo, più piccolo. Da oggi, venerdì 21 dicembre, sarà di nuovo percorribile la Strada Provinciale 636 di Palombara Sabina, tra via Ferrari e via Caolini, chiusa in prossimità del ponte perchè area di cantiere.«Oltre al nuovo ponte - continua una nota delle Fs - sono stati eseguiti anche importanti lavori di adeguamentostradale. Gli automobilisti avranno, in quel tratto, una strada a singola carreggiata con due corsie larghe 3,25metri e doppia banchina di un metro. Inoltre, per consentire il passaggio in sicurezza dei pedoni, è stato realizzato un marciapiede largo 1,25 metri. Nel progetto è stata posta particolare attenzione alla valenza storica dell'opera esistente. Le pietre originali da taglio sono state recuperate e utilizzate come rivestimento delle nuove spalle e dei muri d'ala. L'investimento economico di Rfi è stato di circa tre milioni».