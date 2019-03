Un incendio è divampato in un insediamento di nomadi in via Trento a Guidonia, vicino Roma. Un uomo di 80 anni, uno dei nomani, è morto in seguito ad un malore. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. La gran parte delle baracche dell'insediamento sono state distrutte dall'incendio. © RIPRODUZIONE RISERVATA