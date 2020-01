Guidonia, ragazza ubriaca travolge pedone: è grave

Un altro investimento, ancora una volta, e alla guida c'era una persona ubriaca. E' accaduto a Guidonia dove un uomo di 57anni è stato travolto alle 5.30 in via Roma da una Lancia Ypsilon guidata da una 23enne. La ragazza ha perso il controllo della sua auto scontrandosi prima con altre auto e poi travolgendo il pedone.



Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi e i carabinieri della compagnia di Tivoli con i colleghi della tenenza di Guidonia. Il 57enne è stato trasferito al policlinico Umberto I di Roma dove è ricoverato in prognosi riservata. La ragazza è stata sottoposta agli esami alcolemici a cui è risultata positiva per un valore di 1,40. Per questo è stata denunciata per lesioni stradali gravi. © RIPRODUZIONE RISERVATA