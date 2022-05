Guidonia, incidente tra due auto: gravissimo bimbo di tre anni, ferite altre due persone

Terribile incidente a Guidonia Montecelio, un piccolo comune della città metropolitana di Roma nel Lazio. Poco prima delle ore 15.00 di oggi, uno scontro frontale tra due auto ha bloccato il traffico in via Maremmana Inferiore. Nello schianto sono rimaste ferite tre persone e un bimbo di tre anni sarebbe in gravissime condizioni. Il piccolo, secondo le prime ricostruzioni, è stato estratto dall'abitacolo della vettura e affidato al personale sanitario. Il piccolo è stato immediatamente trasportato in codice rosso in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma.