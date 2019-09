Guidonia, tre persone arrestate: un chilo di cocaina in casa

Tre arresti a Guidonia dopo un blitz dei carabinieri. Si tratta di due uomini di 31 e 45 anni e una donna di 28, tutti originari di Tivoli, fermati per spaccio di sostanze stupefacenti. I tre erano stati fermati per un controllo in zona Villalba. Le forze dell'ordine di Guidonia Montecelio li hanno trovati in possesso di alcune dosi di cocaina.



La perquisizione è continuata poi nelle loro abitazioni, dove è stato ritrovato oltre 1kg della stessa sostanza oltra a materiale per il taglio e il confezionamento di dosi assieme a un quaderno di appunti dove venivano registrate entrate e uscite dell'attività di spaccio. I due uomini sono stati portati in carcere a Rebibbia, mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari.

