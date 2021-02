«I fiori rossi ci ricorderanno i suoi sorrisi e la sua l’allegria. L'ombra dell'albero che verrà piantato in suo ricordo ci rammenteranno quando eravamo tristi e l’aiuto quando non riuscivamo a fare un compito. I rami verso il cielo staranno a significare quando ci diceva di non avere paura di sbagliare e che eravamo meravigliosi campioni». Ecco perché c’è un nuovo albero dai fiori rossi nel giardino della scuola Montelucci di Collefiorito, a Guidonia: per non dimenticare mai la maestra Adriana Vulpiani, scomparsa a 53 anni lo scorso novembre per problemi di cupore dopo trent’anni di appassionato insegnamento. Lo hanno raccontato gli alunni con le loro semplici parole durante una emozionante cerimonia, che lancia un altro riconoscimento: alla Vulpiani sarà intitolato un plesso dell’istituto, la prima volta che a Guidonia una scuola porterà il nome di un docente.

«Credeva nella scuola ed era una maestra vera – ricorda Rosanna De Benedittis, vice dirigente – Gli alunni li cresceva e li attirava accendendo in loro la miccia della curiosità. Un rapporto speciale con il quartiere, perché aveva insegnato prima ai genitori e poi ai figli». La dirigente, Fabiana Celentano, era arrivata da poco a Collefiorito condividendo con lei un tempo breve ma intenso: «Emergeva subito una sensibilità che non tutti hanno». La sua biografia l’hanno scritta insieme le colleghe: «Senso del dovere, autorevolezza, dedizione, perseveranza e una forte componente umana. L’insegnamento una vocazione. Maestra di scuola, ma soprattutto maestra di vita e per questo viva nel cuore di ogni suo alunno per avergli comunicato la bellezza del sapere e la gioia della condivisione. E di tutte le colleghe che hanno condiviso esperienze e strategie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA