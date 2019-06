Guidonia, famiglie di volpi nel centro abitato di Collefiorito: «Non bisogna averne paura»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Volpi in pieno centro abitato a Collefiorito di Guidonia. Sono state immortalate mentre attraversano la strada o anche comodamente sdraiate al sole nello skatepark.I post sugli avvistamenti si sono rincorsi sui social, tanto che sul caso è intervenuta l’associazione naturalistica Valle Aniene (Anva) per raccontare i dati di due anni di monitoraggio: «Sappiamo che nel 2017 – spiega Francesco Cervoni, vicepresidente Anva – c’erano una femmina adulta, soprannominata “Lella”, con quattro cuccioli. Nel 2018 invece, c’erano un maschio adulto, soprannominato “Lello”, la nostra mascotte, ma anche otto cuccioli, che si sono ridotti a cinque verso fine estate».Ultimamente pare che oltre “Lello” sia presente anche una femmina con un “pennacchio bianco” sulla coda. Per gli esperti dell’Anva il caso delle volpi in città non è singolare: «Sono animali opportunisti – spiegano – ed è normale trovarli vicino alle abitazioni, dove molto spesso si riproducono e curano la prole. La convivenza con l’uomo aiuta questa specie a procurarsi il cibo». E’ anche vero che se di solito si osservano a distanze superiori ai 30 metri, a Collefiorito gli incontri possono avvenire anche a meno di due metri. Motivo per cui sarebbe opportuno seguire alcune regole: «Sono sempre animali selvatici – spiega Cervoni – e non vanno abituati ad accettare il cibo dalle nostre mani; in caso di avvistamenti, tenere al guinzaglio i cani che potrebbero ucciderle; cercare di mantenere sempre una certa distanza e, cosa più importante, non rincorrerle e non tirarle oggetti addosso».Il fenomeno ha anche sollevato preoccupazioni su rischi di trasmissione di malattie. «Quello che più impaurisce è la rabbia – informa Daniele Marini, veterinario e presidente Anva – ma non c’è ragione di avere paura delle volpi urbane, non più di quanto si dovrebbe aver paura di un cane randagio».