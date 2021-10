Roma, gufo resta incastrato nell'albero: salvato dai vigili del fuoco

Martedì 19 Ottobre 2021, 15:21 - Ultimo aggiornamento: 15:25

È tornato in libertà il gufo trovato tra i rami di un albero in via Umberto Calosso, a pochi metri dalla Togliatti, a Roma. Il gufetto era stato notato da alcuni passanti che hanno dato l’allarme. Sul posto una squadra di vigili del fuoco. Il volatile probabilmente di proprietà di qualche allevatore, a causa dei lacci che aveva legati alle zampe era rimasto impigliato ai rami di un albero. Dopo la liberazione da parte dei vigili del fuoco il volatile è stato consegnato ad una volontaria, per la custodia e la messa in sicurezza.