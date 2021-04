Guardia giurata pulisce la pistola, parte un colpo e colpisce la cognata: morta 42enne a Gallicano nel Lazio

Una donna di 42 anni è stata uccisa da un colpo di pistola a casa del cognato. È accaduto ieri a Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati per i rilievi e della compagnia di Palestrina che indagano sull'accaduto. A quanto ricostruito, la vittima era andata a trovare il cognato, una guardia giurata, quando è stata colpita a morte. L'uomo avrebbe detto che stava armeggiando con la pistola quando è partito il colpo. Sono in corso indagini per ricostruire con esattezza l'accaduto. Sembrerebbe che i colpi esplosi siano due, di cui uno ha centrato la donna.

Ultimo aggiornamento: 09:33

