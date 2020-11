Morto per Covid Luciano Vergati, vicesindaco di Grottaferrata

Luciano Vergati 76 anni vicesindaco e assessore alla Cultura di Grottaferrata è deceduto ieri mattina al Policlinico Tor Vergata vittima del Covid. Vergati, architetto, per molti anni è stato insegnante ed ha esercitato anche la libera professione. La notizia della sua scomparsa ha gettato l’intera cittadinanza nello sconforto. Vergati era molto conosciuto e per tantissimi anni è stato impegnato in politica. Lascia la moglie Claudia, i figli Claudio e Matteo e sei nipoti.

Il vicesindaco si è ammalato circa 15 giorni fa. Ha lottato con tutte le sue forze, ma alla fine è stato vinto dalle complicazioni del virus. Luciano Andreotti, sindaco di Grottaferrata, ha assistito fino all’ultimo il suo amico ed ha proclamato per la giornata di ieri e per il giorno in cui si svolgeranno i funerali il lutto cittadino. La famiglia sta decidendo la data e le modalità secondo le quali si svolgeranno le esequie, anche nel rispetto delle norme anti Covid.

Da tutti i comuni, dai sindaci, dagli amministratori ma anche da semplici cittadini dei Castelli e della provincia di Roma stanno arrivando alla famiglia Vergati attestati di stima e sincere parole di cordoglio. «Perdo anzitutto un amico - dichiara il sindaco Andreotti - un collega, un maestro, un consigliere sincero e sempre affidabile. Credo che qualunque sindaco avrebbe voluto al proprio fianco una persona della lealtà e dell’acume politico di Luciano Vergati che ogni giorno hanno corrisposto a uno spirito di abnegazione, presenza e partecipazione nel cammino amministrativo davvero unici. Luciano è stato un uomo mite e la sua eredità sarà grande e preziosa per tutti i grottaferratesi».

