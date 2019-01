Grottaferrata, addio a Daniela Fognani, prof e giornalista: sabato il funerale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio a Daniela Fognani, prof e giornalista. Si è arresa dopo aver combattuto con coraggio contro una malattia molto più forte di lei. Se ne è andata una collega sempre disponibile e puntale, da 22 anni collaboratrice de Il Messaggero nella zona dei Castelli Romani. Daniela, 70 anni, era nata a Subbiano, in provincia di Arezzo. Si era sposata al 1982 con Massimo Morais, commercialista e perito del Tribunale, la coppia nell’85 era venuta a vivere a Grottaferrata e dal 1996 Daniela collaborava con l’Area Metropolitana de Il Messaggero, occupandosi delle cronache di Frascati, Marino, Grottaferrata, Ciampino, Rocca di Papa e Rocca Priora. Lascia il marito, due figli, Matteo e Federica, e il fratello Maurizio. Alla sua famiglia, Daniela era legatissima, come al suo lavoro di insegnante di matematica e fisica che ha svolto per anni, prima di andare in pensione, in alcuni licei classici di Roma, Velletri e Grottaferrata.Daniela è morta all’ospedale San Raffaele di Monte Compatri, dopo sei anni di battaglia contro una malattia che viveva con riservatezza e che aveva sempre affrontato a testa alta, come era lei, donna di grande carattere, molto sicura di sé, com’era sul lavoro sia di insegnante che di giornalista. Per lei era impossibile non “trovare” una notizia, conosceva benissimo il territorio e ogni giorno si cimentava con fatti inerenti la politica e la cronaca. Era molto preparata e stimata, di lei un ricordo solo: aveva il piglio della combattente, sempre pronta a tirare fuori la verità.Il funerale si svolgerà domani (sabato) mattina alle 11, nella chiesa Pio Decimo, in via Dusmet a Grottaferrata, e sarà concelebrato da don Baldassarre Pernice, parroco di Frascati-Cocciano e amico di famiglia, e da monsignor Virgilio La Rosa, sacerdote della chiesa di San Giovanni, a Roma, che sposò Daniela e Massimo e battezzò i loro figli. La camera ardente è stata allestita già da oggi al San Raffaele di Monte Compatri (orario 10-17). Per volere di Daniela, la famiglia chiede di non inviare corone e fiori ma di fare una donazione in chiesa, il ricavato sarà devoluto per la ricerca e la cura del cancro.© RIPRODUZIONE RISERVA