Gravissima ragazza romana di 16 anni investita nella notte sulla via Aurelia a Santa Marinella

Gravissimo incidente ieri notte a Santa Marinella. Una ragazza romana di 16 anni, che si trovava in vacanza nella cittadina balneare, è in prognosi riservata, dopo essere stata investita, poco dopo le 23, da un'auto condotta da un cinquantenne del posto. La villeggiante stava attraversando la via Aurelia, nei pressi della Terrazza della Passeggiata a Mare, ritrovo serale di molte comitive di giovani.

Santa Marinella

Ultimo aggiornamento: 10:43

Sono intervenuti i carabinieri e l'ambulanza del 118 di Santa Marinella che ha soccorso la ragazza che, nel violento impatto, ha riportato un trauma cranico con grave commozione cerebale ed è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia. Lo stesso attraversamento pedonale, già in passato, è stato, più volte, teatro di altre incidenti anche mortali.