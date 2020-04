Roma, graduatorie per i nidi pubblicate sul sito del Comune: ricorsi dal 4 al 15 maggio

Sono state pubblicate e rese consultabili sul sito di Roma Capitale le graduatorie provvisorie per l'accesso agli asili nido (Servizi Educativi 0-3) di Roma Capitale per l'anno 2020-21. Nel caso in cui si riscontrassero errori di valutazione sarà possibile presentare ricorso dal 4 al 15 maggio 2020.«Si ricorda - spiega in una nota che l'ultimo giorno per la presentazione della certificazione Isee, rinviata per agevolare le famiglie durante l'attuale emergenza sanitaria, è il 21 maggio. L'Amministrazione fa presente che, in virtù del rinvio, le graduatorie stesse potranno subire lievi variazioni relativamente a utenti con il medesimo punteggio».