Venerdì 29 Luglio 2022, 11:59 - Ultimo aggiornamento: 12:02

È stato stritolato da un mezzo pesante mentre si aggirava per il Grande Raccordo Anulare a piedi. La tragedia è accaduta ieri pomeriggio verso le 13.30 su quella parte di Raccordo vicina all'uscita per la Pontina, carreggiata esterna. La persona che è deceduta è un giovane di circa 25 anni che viveva con la sua famiglia. Sono stati gli agenti della Stradale di Settebagni ad occuparsi dei rilievi dell'incidente. E sono stati loro, con il dovuto tatto, a dare la drammatica notizia della morte del giovane ai genitori.

Quella parte del Gra è stata bloccata per ore ed il traffico è andato in tilt proprio per permettere i rilievi alla Stradale. Dopo più di due ore, è stata aperta una carreggiata e piano piano il traffico è defluito.

Gli automobilisti che hanno assistito all'incidente hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati un'ambulanza e la polizia. Il medico di bordo non ha potuto fare altro che constatare la morte del giovane. Il corpo è finito sotto un mezzo pesante riservato ai soccorsi stradali dei mezzi, anche degli autobus. Il guidatore ha fatto di tutto per evitarlo ma non è riuscito a non investire il poveretto che dovrebbe essere morto sul colpo. L'autista ha avuto un malore ed è stato medicato dal personale medico dell'ambulanza che era arrivata sul posto.

LE INDAGINI

Gli agenti della Stradale hanno ascoltato il guidatore del mezzo pesante. L'uomo ha detto che non ha potuto fare nulla per evitare il ragazzo. La polizia ha rilevato le tante frenate effettuiate dal mezzo pesante nel cercare di evitare il giovane di 26 anni. Al conducente è stato fatto il test per l'alcol che ha avuto esito negativo. Il guidatore proprio in virtù del lavoro svolto (portare grandi carichi) deve essere a tasso 0 neanche a 0,50 misura concessa agli automobilisti. Poi gli sono state fatte le analisi per vedere se guidasse con l'assunzione di droghe. Si è trattato di un ultimo esame le cui risposte saranno fornite domani.

Ora la polizia sta investigando sul perché il ragazzo si aggirasse per il Gra a piedi. A tarda sera non era stata ancora trovata l'auto del giovane. Non ci sono dubbi che lui sul Gra c'è finito a piedi. Si cercano risposte anche sull'investimento. Come è potuta accadere una cosa simile? L'ipotesi principale che stanno ipotizzando i poliziotti è che si possa essere trattato di un suicidio. Il giovane si sarebbe buttato sotto il mezzo pesante. A favore di questa tesi c'è anche il racconto di qualche automobilista che ha fatto da testimone.

«Ero nella mia auto - ha raccontato un automobilista alla polizia - quando ho visto quel ragazzo che si lanciava sotto il camion».