Roma, schianto in moto sul Gra: 25enne rischia l'amputazione della gamba

Un impatto violento, uno scontro sulla carreggiata interna del Grande raccordo anulare. Oggi pomeriggio un violento incidente è avvenuto all'altezza dell'area di servizio Pisana. Coinvolto un ragazzo di 25 anni a bordo di una moto. Il giovane è stato trasportato d'urgenza dal 118 in elicottero all'ospedale San Camillo. Davanti ai medici una situazione molto grave: stanno facendo il possibile per salvargli la gamba, ma il giovane rischia l'amputazione. Sul posto per i rilievi la polizia stradale: ancora non è chiara la dinamica che ha provocato l'incidente.

Ultimo aggiornamento: 15:34

