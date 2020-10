Roma, galleria Appia chiusa per crollo di intonaco: 7 chilometri di coda sul Grande raccordo anulare

Sette chilometri di coda sul grande raccordo anulare di Roma per la chiusura della galleria Appia dalla cui volta (tratto esterno) si sono di nuovo staccati calcinacci: è avvenuto nel pomeriggio di una giornata in cui è il traffico è stato considerevole nonostante la festività. Il tempo discreto ha spinto molti romani a lasciare per qualche ora la capitale de al rientro in tanti si sono trovati imbottigliati mentre i vigili del fuoco rimuovevano i pezzi pericolanti e pulivano la sede stradale. Uscita obbligatoria all'Ardeatina, zona in cui la viabilità locale ha faticato a contenere il flusso delle auto.

La lunga coda ha iniziato ad accorciarsi quando è stata riaperta una delle tre corsie.

