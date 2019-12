Al Marco Simone Golf Club la Christmas Cup aspettando la Ryder del 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le Feste si tingono di golf, ma anche di blu. Quello delle nuance dell’abito sfoggiato da Lavinia Biagiotti Cigna, presidente e Ceo del Gruppo Biagiotti, che per la Christmas Cup del Marco Simone indossa un abito speciale. Salutata dall’attore Davide Devenuto, accanito golfista, posa per uno scatto accanto al maestoso albero di Natale collocato nella club house del suo circolo, quest’anno composto da grandi fiocchi patriottici tutti verdi, rossi e bianchi e cartoline con palline da golf su sfondo bianco. E mentre soci e amici ammirano l’originale composizione, termina l’affollata competizione. Il podio, della Louisiana su nove buche a squadre, è conquistato, con 24, dal team formato da Anna Maria Valentini, Paolo Modesti, Silva Paola Tani e Luigi De Santis. Seconda piazza, con 26, per Simonetta Moroni, Franco Donfrancesco, Sandra Sementilli e Giandomenico Taricco. Terzo posto, con 27, per Enrico Poggi, Maria Beatrice Montanari, Lauriano Bossi e Graziano Giuseppe. In gara anche il regista Leonardo Sicurello. A seguire cocktail natalizio per il consueto scambio degli auguri. Ovviamente si parla della prestigiosa Ryder, in arrivo su questo tracciato nel 2022.