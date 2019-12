Gli investigatori dell'Arma addestrano a Velletri poliziotti stranieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ a Velletri che le polizie di mezzo mondo mandano i propri ufficiali per seguire corsi di perfezionamento presso l’Isti, l’Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell’Arma dei Carabinieri.“Nelle nostre aule – dichiara il colonnello dei carabinieri Vincenzo Molinese, comandante della scuola - si creano quei canali, e rapporti umani, che favoriscono collaborazione informale tra investigatori oltre frontiera e che sono alla base dell'efficacia degli ordinari canali di cooperazione internazionali di polizia”.L’Istituto di viale Salvo D’acquisto, dotato di laboratori con attrezzature di polizia scientifica all’avanguardia, è frequentato, oltre che dagli investigatori dei carabinieri, da agenti di polizie di paesi stranieri. Appena un mese fa si è concluso un corso che ha visto poliziotti di Albania, Serbia, Macedonia, Bosnia, Montenegro perfezionarsi su tecniche di contrasto a livello internazionale, a criminalità organizzata, aggressione dei patrimoni illeciti, cyber crime, tratta degli esseri umani e traffici di droga e armi. Nei mesi precedenti, su stesse tematiche, si sono formati ufficiali della gendarmeria francese e delle polizie di Qatar e Uganda. In un caso ad ottobre, un team di istruttori dell’Arma si è recato ad Abu Dhabi per impartire lezioni sul repertamento di polizia scientifica e permettere agli agenti degli Emirati, di perfezionarsi utilizzando le loro attrezzature. Dal 2008, anno in cui l’Isti ha iniziato a forgiare investigatori, sono stati 400 i corsi che hanno visto coinvolti gli agenti di polizia di 82 nazioni rispondendo ad esigenze prospettate direttamente all’Arma o tramite organizzazioni internazionali come Onu, Osce, Olaf e Maeci. “Quando il quadro della minaccia – spiega Molinese - ci propone l'esistenza di una criminalità internazionale che supera le frontiere realizzando anche collaborazioni con i delinquenti esteri, le forze di polizia fanno lo stesso. Questo è il valore aggiunto che si realizza durante i corsi dell’Isti”.