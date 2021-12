Giubileo a Roma, Draghi propone il sindaco Gualtieri commissario

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri commissario al Giubileo. È la proposta, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo, arrivata dal presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso del tavolo istituzionale per il Giubileo 2025, riunitosi questa mattina a Palazzo Chigi. Tra i presenti, oltre a Gualtieri e alla Regione, i ministri Di Maio, Giovannini, Franco. A motivare la scelta di Gualtieri commissario fatta dal premier, non solo il suo ruolo da sindaco ma anche l'esperienza al ministero dell'Economia.

Secondo il piano del Governo la struttura per la governance sarà composta da tre pilastri. Accanto al commissario, ci sarà una società pubblica, una sorta di stazione appaltante ancora in via di definizione, e una cabina di coordinamento ristretta, di cui faranno parte la Santa Sede, il Governo, la società appaltante e la Regione Lazio, oltre al commissario. Non ci saranno, invece, sub-commissari. Tutta la struttura dovrebbe essere inserita in un emendamento alla legge di bilancio.