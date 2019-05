Il Giro d'Italia arriva martedì a Frascati: circolazione rivoluzionata e autobus deviati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande fermento ai Castelli per il Giro d’Italia che bloccherà al suo passggio gran parte della circolazione di Frascati e dintorni. Martedì 14 maggio la corsa ciclistica fa tappa a Frascati da cui riparte il giorno successivo. In tutto sono ventidue fermate, si comincia oggi da Bologna e si conclude a Verona domenica 2 giugno.La paralisi del traffico nella vasta area della provincia romana partirà sostanzialmente dallo svincolo della Casilina fino all’arrivo a Frascati, previsto intorno alle 17.32. I punti cruciali sono la via dei Laghi all’altezza della rotatoria con Rocca di Papa, il centro di Frascati e la via Tuscolana. La Frascati-Cassino prevede una partenza ondulata con qualche salita a Rocca Priora e Rocca di Papa. Poi si uscirà dalla zona dei Castelli per attraversare la pianura pontina. Si toccano località come Latina e Sezze fino a Terracina.Il centro di Frascati dunque, sarà completamente blindato. Tutte le variazioni e divieti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune. Principalmente ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 12 di lunedì 13 maggio fino alle ore 20 di mercoledì in piazza Roma, piazza Marconi, in viale Vittorio Veneto, piazza San Pietro, via Matteotti e in altre strade cittadine: «Abbiamo pubblicato l’ordinanza – fa sapere il sindaco Roberto Mastrosanti - con le limitazioni alla viabilità, i divieti di sosta e l’introduzione di modifica della disciplina del traffico veicolare. Gli agenti di polizia stradale di Albano insieme agli agenti di polizia locale di ciascun territorio effettueranno tutte le deviazioni necessarie per assicurare le migliori condizioni di circolazione nelle aree circostanti il campo di gara, nonché dirottare il traffico veicolare e pedonale e adottare ulteriori limitazioni alla circolazione stradale atte a salvaguardare l’incolumità pubblica ed il regolare svolgimento della manifestazione».Anche i mezzi del Cotral subiranno variazioni: il capolinea verrà spostato a Cocciano, in piazza San Giuseppe lavoratore dalle 20 di lunedì fino alle 15 di mercoledì. Un servizio di bus navetta garantirà i collegamenti da Cocciano fino al piazzale della Stazione. Il capolinea del Trasporto pubblico locale di Frascati verrà spostato da piazza Marconi al piazzale della stazione nei giorni di martedì 14 e mercoledì 15 maggio 2019. Non sarà possibile effettuare la fermata dei pulmini Ini e Inpdap in piazza Marconi, pertanto nei giorni di martedì 14 e mercoledì 15 maggio tale fermata verrà spostata nel piazzale della stazione.Sospese il martedì anche le attività sportive che riguardano i Campi sportivi VIII Settembre e Amedeo Amadei e quelle della Palestra comunale di via Conti di Tuscolo. La piscina delle Maestre Pie Filippini in via Minardi non sarà raggiungibile dalle 15.30 alle 17.30 circa, in concomitanza con il passaggio della Carovana Rosa e la chiusura al traffico della strada.