Roma, spacciavano in casa: arrestati due giovani pusher

Nelle loro case sono stati trovati dosi di marijuana e hashish,bilancino di precisione e tutto il materiale per confezionare le dosi. Due giovani spacciatori, 19 e 20 anni, sono stati arrestati a Tor de' Cenci. Da tempo i militari avevano notato una strano e continuo afflusso presso l’abitazione dei due giovani, ed hanno deciso di approfondire il controllo. Scattato il blitz all’interno dell’abitazione i militari hanno rinvenuto circa 30 grammi di marijuana e 270 di hashish, nonché tutto il materiale necessario per confezionare le singole dosi di sostanza stupefacente. I due giovani sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di del rito direttissimo © RIPRODUZIONE RISERVATA