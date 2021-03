Giornata mondiale della sindrome di Down: da Roma un progetto per aiutare i bimbi etiopi

In occasione della Giornata mondiale della sindrome di down un progetto italiano "Ethiopia meets Italy - love disability" grazie a La Stella di Daniele Onlus che mette in campo un’alleanza per sostenere i bambini etiopi con disabilità (diretta zoom -Roma chiama Addis Abeba ore 10.30 (http://bit.ly/ethiopiameetsitalia) e per offrire loro un posto giusto nel mondo. L'avvio del progetto sarà salutato dall'assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale del Comune di Roma, Veronica Mammì. Organizzato da La Stella di Daniele onlus per aitare un paese come l’Etiopia ad abbattere le barriere sulla Sindrome di Down, il progetto, patrocinato dall’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale del Comune di Roma, è nato per sostenere la Deborah Foundation ad Addis Abeba, primo e unico centro etiope realizzato per aiutare bambini e ragazzi Down. La Fondazione ha bisogno di una guida nella formazione del personale che lavora nel centro; ha necessità di sostenere le famiglie dei ragazzi con disabilità per costruire un mondo e futuro migliore. L’obiettivo de La Stella di Daniele Onlus, che con la sua Presidente Laura Rossi da anni sostiene progetti charity (primo fra tutti il Non Calendario che ritraeva volti noti accanto a ragazzi Down), è stato quello di mettere a disposizione le grandi competenze ed esperienze delle realtà associative, sanitarie e istituzionali italiane, per dar forza a Paesi meno preparati ad affrontare le disabilità. Sono stati avviati contatti tra la Fondazione Etiope, Deborah Foundation Onlus e l'Associazione Italiana Persone Down, European Down Syndrome Association, l'Associazione Agorà, l'Albergo Etico, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il Policlinico Agostino Gemelli, realtà significative in Italia che da anni si dedicano alle persone con la Sindrome di Down.

Il Team della Deborah Foundation e il Team Italiano lavoreranno insieme sulla formazione: per la primissima infanzia e il primo anno di vita con una guida per le famiglie per la presa in carico del piccolo, per l’inclusione a scuola, per il lavoro, l’autonomia, per tutti i bisogni delle persone Down di varie età. In Etiopia i bambini nati con la Sindrome di Down non possono contare sull’aiuto di una terapia, su insegnanti preparati rispetto a questa disabilità, non ci sono medici e centri medici dedicati. Le famiglie più fortunate cercano all’estero aiuto per i propri figli. Chi non ha mezzi rimane solo. Il Presidente della Deborah Foundation, Hon Ato Abadula Gemeda, ha creato il primo e unico centro per ragazzi disabili ad Addis Abeba proprio perché spinto dalla sua esperienza personale: sua figlia Deborah è nata con la Sindrome di Down. Questo lo ha portato a riflettere sulla necessità che l’Etiopia debba crescere nella formazione del personale che assiste i ragazzi Down e nelle opportunità da offrire loro affinché abbiano una socialità, un lavoro, senza essere ancora discriminati. Parteciperanno alla diretta con Addis Abeba il Presidente della Deborah Foundation Onlus, Hon Ato Abadula Gemeda e i rappresentanti di realtà associative come Aidp, l'Associazione Italiana Persone Down, European Down Syndrome Association, l'Associazione Agorà, l'Albergo Etico e ragazzi Down. Una squadra "speciale" per rendere ai bambini e persone Down il loro "posto giusto nel mondo".

