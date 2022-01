Giornata della Memoria, lo slogan dei Giovani Ebrei sui monumenti di Roma: «Noi non dimentichiamo»

Sono stati affissi questa notte in luoghi simbolici di Roma degli striscioni con scritto «noi non dimentichiamo» a firma “Giovani Ebrei.” Un messaggio alla vigilia del Giorno della Memoria con lo scopo di ricordare che, nonostante il crescente clima d’intolleranza e le recenti manifestazioni neofasciste per la città, è sempre vivo l’impegno a ricordare le atrocità della deportazione.

APPROFONDIMENTI IN PREFETTURA Giornata della Memoria, a Napoli consegnate sette medaglie e... LA GIORNATA DELLA MEMORIA Anna Frank, dopo 78 anni un libro-inchiesta svela chi fu la spia... LA GIORNATA DELLA MEMORIA Schindler's List: l'incredibile storia vera...

«Mai più non può essere solamente uno slogan vuoto, ma l’imperativo morale a cui nessuno in questa città e nel nostro Paese può sottrarsi» dicono gli organizzatori.