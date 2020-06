Roma, colpisce ancora la "gang" della gioiellerie, devastato un negozio all'Appio

Torna a colpire la banda che assalta le gioiellerie durante la notte. Martedì notte, è finita nell’obiettivo della ”gang” la gioielleria Raggi di via Appia Nuova. Almeno tre individui hanno agito in modo molto rapido spaccando con un martello le vetrine per poi prendere il contenuto: bracciali ed altri oggetti preziosi.

La banda imposta i colpi sulla velocità accontentandosi di prendere solo quello che c’è in vetrina. I tre avevano il volto incappucciato e le mani coperte da guanti proprio per non essere riconosciuti dalle telecamere. Per entrare nel negozio sono riusciti a spaccare una serranda. I danni ammontano per migliaia di euro. I tre sono riusciti a fuggire. La polizia scientifica ha effettuato un sopralluogo. Pochi giorni fa, un'altra gioielleria aveva subito lo stesso trattamento da parte della banda.

Roma, rubano orologio da 12mila euro in una gioielleria: due arresti in via Monte D'Oro

Roma, presa gang delle gioiellerie: in pochi mesi rubati 150mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA