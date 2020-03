Roma, banda dell'auto-ariete: svaligiata gioielleria, spariti i preziosi

Un colpo da favola. Nella notte hanno usato una jeep rubata come fosse un ariete. Un boato, la saracinesca accartocciata ed i banditi hanno avuto libero accesso nella gioielleria. Un bottino in preziosi, orologi, bracciali, anelli per migliaia di euro. Il ”raid” si è verificato alle 4, nella gioielleria ”Meluzzi” di via Prenestina 164, squarciando la tranquillità cittadina, una coltre di silenzio notturna. La jeep ha fatto scattare la sirena elettrica del negozio e poi il fragore ha svegliato i residenti. I banditi sono stati nel negozio pochi minuti, il tempo di evitare l’accorrere della polizia. Con una piccozza hanno infranto le bacheche con i preziosi. Poi la fuga. L’ariete è rimasto sul posto. Le Volanti hanno dato la caccia ai fuggitivi per ore ma senza riuscire ad intercettarli. La polizia non brancola nel buio.

