Devastata dai vandali la Casa della Cultura Gigi Proietti a Ostia che ospitava 150 bambini dell'elementare di via delle Quinqueremi. L'edificio è stato pesantemente danneggiato e gli alunni dell'Istituto Comprensivo via Vega sono stati costretti a tornare nella vecchia scuola dove termineranno l'anno. I teppisti sono entrati sfondando la porta d'ingresso laterale e, una volta all'interno, hanno distrutto i muri in cartongesso, spaccato i vetri, messo fuori uso i bagni, imbrattato di vernice i pavimenti, mandato in tilt l'antifurto e l'impianto energetico. Messe a soqquadro le aule e i locali, mentre il cortile esterno è stato lasciato pieno di rifiuti e resti dei bivacchi.

La struttura, ex sede del Mercato San Fiorenzo, dopo anni di abbandono e occupazioni era stata acquisita dal Dipartimento capitolino al Patrimonio dalla precedente amministrazione grillina del X Municipio che l'aveva riqualificata e ristrutturata con un investimento di mezzo milione e altri 30mila euro per bonificarla dall'immondizia accumulata. L'intenzione dell'ex giunta Di Pillo era quella di aprire la Casa Gigi Proietti iniziative culturali e artistiche del territorio. La pandemia aveva poi bloccato l'iter di assegnazione. Intanto era stata messa a disposizione dell'elementare che, invece, aveva carenza di spazi.

L'attuale amministrazione di centrosinistra, dopo il sopralluogo per la conta dei danni, ha previsto di poter riaprire l'edificio entro la fine di giugno prossimo. Intanto sull'episodio sono intervenuti i 5 Stelle che dopo aver condannato l'atto vandalico e ipotizzato che non si sia trattato di una semplice bravata, hanno lanciato un appello all'attuale esecutivo sperando «che i lavori di ripristino dello stato dei luoghi dicono i consiglieri pentastellati Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti - avvengano in tempi ragionevoli e si possa rinnovare il regolamento di utilizzo della Casa della Cultura e riprendere il percorso partecipativo iniziato, affinché si definisca il futuro modello di gestione pubblica, partecipato e condiviso della Casa della Cultura Gigi Proietti. Richieste che porteremo in discussione nel Consiglio di domani con una nostra mozione. Confidiamo concludono - che le forze dell'ordine assicureranno presto i colpevoli alla giustizia». L'edificio non era stato protetto dalle telecamere di videosorveglianza, ma solo dall'antifurto che i teppisti hanno messo fuori uso.