Capodanno con Gigi Proietti che ritorna con Cavalli di Battaglia, lo spettacolo che registra il tutto esaurito in ogni replica - più di centomila spettatori finora- all'Auditorium Parco della Musica di Roma, il 31 dicembre 2019 alle 21.30, nell'oramai tradizionale appuntamento Mezzanotte in Teatro. Popolare, drammaturgico, canoro, mimico, poetico, parodistico, comico, Cavalli di battaglia è un excursus del repertorio di Proietti. Ci saranno anche Susanna e Carlotta, le due figlie dell'artista, che sorprenderanno il pubblico con le loro qualità vocali e con la loro vis comica. Proietti sarà accompagnato da un'orchestra di 25 elementi diretti dal Maestro Mario Vicari, da un corpo di ballo e da attori del suo laboratorio. Una contaminazione di generi che caratterizzano i suoi spettacoli e che sono gli ingredienti del suo successo. Un'occasione unica per rivedere in scena l'artista poliedrico. I biglietti sono in vendita su Ticketone.it, da sabato 28 settembre alle ore 11,00.

