Roma, in arrivo nuovi giochi nei giardini di piazza Dante

Nuovi giochi per bambini nei giardini di piazza Dante. Lo comunicano Sabrina Alfonsi e Anna Vincenzoni, presidente e assessore all'Ambiente del I municipio di Roma. «Siamo soddisfatte dell'incontro avuto ieri con la nuova assessora al verde del Campidoglio Laura Fiorini - spiegano in una nota - in seguito al quale, dopo nostra richiesta, il dipartimento sta provvedendo al ripristino dell'area ludica di Piazza Dante con il posizionamento di nuovi giochi». Alfonsi e Vincenzoni aggiungono: «Come già ribadito c'è la massima disponibilità del nostro municipio a collaborare con il Campidoglio per migliorare concretamente la qualità dei servizi offerti alle nostre cittadine e ai nostri cittadini. In questa caso - precisano Alfonsi e Vincenzoni - si concretizzerà con la messa a disposizione del nostro ufficio tecnico, che affiancherà l'ufficio aree ludiche del Campidoglio, per il posizionamento dei nuovi giochi». E concludono: «Auspichiamo che questo positivo inizio di collaborazione e disponibilità dimostrata dalla neo assessora Fiorini sia l'inizio di un nuovo corso che metta al primo posto l'interesse e i bisogni dei cittadini».

L'area giochi di piazza Dante era da tempo in stato di degrado e abbandono, come aveva più volte denunciato Il Messaggero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA