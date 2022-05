Gianluca Lengua (Giornalista del Messaggero) aggredito alla cena della Roma, le scuse della società: allontanato il bodyguard

La Roma ha presentato formalmente le proprie scuse alle testate e ai giornalisti coinvolti nello spiacevole episodio di ieri sera con un bodyguard, reo di aver aggredito due dei cronisti che stavano facendo il proprio lavoro fuori dal ristorante nel centro della Capitale dove si stava svolgendo la cena di squadra.

Le scuse sono arrivate attraverso delle telefonate partite direttamente dalla dirigenza, mentre il bodyguard, fa sapere il club, non è un dipendente della Roma, ma di un'azienda esterna di steward alla quale la società giallorossa attinge in occasione di alcuni dei suoi eventi. Azienda alla quale è stato comunicato che non sono più graditi i servizi del bodyguard in questione e comparso nel video dell'aggressione ai giornalisti.