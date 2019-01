Allarme ghiaccio, “Panoramica” chiusa al traffico

Problemi di viabilità questa mattina per la presenza di ghiaccio su alcune strade di Roma. La Polizia locale di Roma Capitale rende noto sul canale Twitter che viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, cosiddetta Panoramica, è stata chiusa al traffico, causa ghiaccio, in direzione Piazzale Clodio.



È stata chiusa anche via Edmondo de Amicis in direzione Viale dello Stadio Olimpico e via Pieve di Cadore, intero tratto, in direzione Galleria Giovanni XXIII, chiuso l'ingresso alla galleria. Si segnalano al momento problemi di circolazione a causa del ghiaccio in via di Marco Simone altezza Via S.Vito Romano, in Via Bruno Velani e via Casilina intersezione con via di Torre Spaccata . Ultimo aggiornamento: 10:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA