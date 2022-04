Gerano, torna fino al 2 maggio la festa della Madonna del Cuore con l'Infiorata che si ripete da 293 anni. Il programma

Dopo i due anni di pandemia Gerano, a 50 chilometri da Roma, torna a vivere la Festa in onore della Madonna del Cuore, giunta quest’anno al 293° anniversario, con l’allestimento della Secolare Infiorata dal 30 aprile al 2 maggio. Un momento che tutta la popolazione attende con grande trepidazione visti i preparativi che fervono ormai da diverse settimane come la raccolta dei fiori nostrani, l’abbellimento del paese e la preparazione dei bozzetti con i disegni che andranno a comporre il tappeto floreale.

I temi scelti spaziano da quelli prettamente liturgici fino al sociale passando agli omaggi e ricorrenze, così sarà ad esempio per i 30 anni dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio con il ricordo dei giudici Falcone Borsellino e per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.

“Gerano è sempre sensibile a queste tematiche – spiega il Sindaco Danilo Felici – e questa Festa deve essere, oltre all’aspetto religioso e di fede, anche un omaggio a certi valori fondamentali. La cultura poi reciterà un ruolo importante con l’evento “La storia recuperata, presentazione degli archivi storici restaurati” e con l’assegnazione del “Fiore di Maggio” per le realizzazioni migliori. Sarà un forte momento di aggregazione, attaccamento e amore per le proprie origini da condividere anche con gli amici infioratori di Fucecchio (FI) che saranno nostri ospiti”.

Tre giorni di festa in cui Gerano aprirà le porte a visitatori, fedeli e curiosi che ne ammireranno angoli e strade addobbate a fiori con la tappa fissa al Museo dell’Infiorata e a quello delle Antiche Scatole di Latta.

“Vivremo la festa della ripartenza - spiega Antonello Fubelli Presidente del Comitato Festeggiamenti – in cui la collaborazione sarà alla base dell’evento. Il Comitato Festeggiamenti, l’Amm.ne Comunale, la Confraternita della Madonna del Cuore, il Gruppo Infioratori, le Associazioni e tutta la popolazione saranno mossi dall’amore verso questa Sacra Immagine mariana arrivata a Gerano nel lontano 1729. Una fede forte, radicata e sempre rinnovata”.

La Novena nella Chiesa di Santa Maria nei giorni precedenti preparerà la popolazione con la preghiera per poi vivere i momenti più intensi con la Calata della Madonna del Cuore nel pomeriggio di sabato 30 aprile presieduta da monsignor Mauro Parmeggiani Vescovo di Tivoli e Palestrina, l’allestimento dell’Infiorata durante la notte e la S. Messa, celebrata da monsignor Giuseppe Mani Vescovo emerito di Cagliari, con la processione sul tappeto floreale nella mattina di domenica 1° maggio fino alla Sciarrata della sera. Una festa da vivere intensamente.

I temi dell’Infiorata di Gerano 2022 saranno Rosone con Cuore, Nome di Maria, Motivo Geometrico Simbolo Eucaristico, 2022 Anno Europeo della Gioventù, Omaggio a Canova a 200 anni dalla scomparsa, Transizione Ecologica, Nel ricordo di Falcone e Borsellino, Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 ed un omaggio finale “Pace in Ucraina”.