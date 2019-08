Genzano, degrado in via dell'Aspro, rovi e siepi invadono la carreggiata

Genzano, proteste dei cittadini per il degrado in via dell'Aspro, strada rurale a ridosso del centro cittadino densamente abitata e con diverse attività commerciali e agricole. Da oltre dieci anni un costone di una ex cantina sociale fallita giace nel più totale degrado. I rovi e gli sterpi che invadono la carreggiata hanno danneggiato decine di auto, qualche notte fa è stato anche appiccato il fuoco, e solo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco e protezione civile si è evitato che le fiamme si avvicinassero alle case e ai conventi vicino dove ci sono molti alberi e vegetazione.

La polizia locale ha fatto vari sopralluoghi nella zona, e tentato di rintracciare i curatori fallimentari del vasto terreno lungo circa un km, ma la situazione è ancora nel più totale degrado e molto pericolosa, visto che ora dopo l'incendio c'è anche il rischio frane, con l'arrivo delle piogge, essendo il terreno reso friabile e secco dalle fiamme dell'incendio doloso.

