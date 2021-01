Roma, scoperta boutique del falso a Genzano: sequestrati 300 articoli contraffatti

Utilizzava i social network per promuovere la vendita di capi ed accessori di abbigliamento che riproducevano modelli delle più affermate griffe di alta moda. Un uomo di nazionalità marocchina, è stato individuato dai finanzieri del comando provinciale di Roma, che hanno sequestrato oltre 300 articoli contraffatti.

Le fiamme gialle della compagnia di Velletri, dopo alcuni approfondimenti, hanno deciso di perquisire l’appartamento del venditore, a Genzano, al cui interno era stata allestita una vera e propria «boutique del falso», costituita da oltre 300 pezzi - borse, scarpe, giubbotti, t-shirt, cinture e portafogli - recanti i marchi Louis Vuitton, Gucci, Moncler, Giorgio Armani, Versace, Ralph Lauren, Colmar, Nike e Adidas. Oltre alla merce sono stati trovati diversi campionari e un «brogliaccio» in cui erano annotati gli importi degli incassi, quantificati in circa 80 mila euro l’anno. Il «commerciante» è stato denunciato per detenzione di merce contraffatta e ricettazione alla Procura di Velletri, che ha disposto la donazione dei capi di abbigliamento al centro religioso Don Orione, dopo averli privati dei loghi distintivi.

