Genzano, folla ai funerali di Jacopo: in chiesa c'è anche Marley, il labrador del 25enne morto nell'incidente sull'A1

Una folla commossa ha gremito oggi pomeriggio la chiesa della Santissima Trinità a Genzano per i funerali di Jacopo Silvestri, il 25nne morto mercoledì mattina nel tratto di A1 tra Bologna e Firenze.

Il giovane, genzanese di origini, era partito da Bolzano dove risiedeva con la madre ed era diretto nella cittadina dei Castelli dove abita e lavora il padre. Lo schianto della sua auto contro il rimorchio di un tir non gli ha dato lasciato speranze di sopravvivenza.

Illeso, invece, il suo cane Marley. Il labrador ha vegliato il suo corpo tra i rottami fino a quando i soccorritori non lo hanno estratto. Oggi pomeriggio c’era anche lui in chiesa a Genzano per l’ultimo saluto al suo padrone e per accompagnarlo in corteo al cimitero.

Ultimo aggiornamento: 20:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA