Genzano, scontro tra due auto, ferite quattro persone: tra loro una mamma e i suoi due figli

Una mamma e i suoi due figli di 10 e 12 anni sono rimasti feriti oggi pomeriggio ad Ariccia in un incidenre stradale sulla strada provinciale per Genzano. E' successo poco dopo le 17.30. A scontrarsi ,una Mercedes su cui viaggiavano i tre e una Porsche Cayenne su cui viaggiava un giovane di Genzano rimasto a sua volta ferito. Sul posto é accorsa la squadra dei vigili del fuoco del turno C di Velletri. I pompieri hanno messo in sicurezza le vetture permettendo i soccorsi. I quattro feriti sono stati trasportati nell'ospedale dei Castelli.

Ultimo aggiornamento: 20:09

La coda di oltre dieci chilometri comincia a Monteporzio Catone e diventa piu fluida superando Colleferro. Per coprire il tratto si impiega non meno di 35 minuti. Rallentamenti dovuti all'intenso traffico e ad alcuni mezzi in panne.