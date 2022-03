Giovedì 10 Marzo 2022, 14:09

Polemiche al calor bianco a Marino dopo la sanzione comminata dai vigili urbani a una automobilista che ha lasciato per alcune ore il suo gatto in macchina per andare a sbrigare qualche faccenda in centro. Il micio, nonostante fosse stato chiuso nel veicolo con una lettierina e un po' di cibo, ha iniziato a miagolare talmente forte da richiamare l'attenzione di alcuni passanti. Una lamento che ad alcuni è parso straziante, tanto che è stato dato l'allarme ed è intervenuta una pattuglia della polizia locale.

Lascia il gatto in auto, multata

Poco dopo, pure i vigili del fuoco. Non riuscendo a rintracciare la proprietaria dell'auto, per tirare fuori il felino si è resa necessaria l'opera dei pompieri, i quali, senza tanti complimenti, hanno forzato la macchina, l'hanno aperta e hanno ridato libertà al gatto. La vicenda, durata alcune ore, terminava con l'arrivo della donna che oltre ai danni subiti alla vettura veniva multata.

La storia, che ha addirittura provocato una nota da parte del Comune, ha causato un'inaspettata ondata di polemiche tra chi ha criticato l'intervento della polizia locale e chi, invece, si è schierato con gli agenti e in difesa dei diritti degli animali: «Non sono né un giocattolo, né oggetti inanimati da lasciare incustoditi nell'abitacolo di un automobile», ha detto un cittadino. «Ma veramente era il caso di aprire l'auto di questa donna? Con tutti i problemi che abbiamo a Marino diceva ieri un noto barista del Centro - tra tasse, cartelle esattoriali, rifiuti abbandonati e strade piene di buche, si fa perdere tempo ai vigili che hanno tanto altro da fare?».

Polemiche che sono debordate anche sui gruppi social cittadini di chi ha voluto far rimbalzare la notizia. La discussione resta aperta tra chi lamenta un'eccessiva durezza nell'applicazione delle norme (che arrivano ad essere molto severe nel caso di maltrattamento e abbandono: articolo 727 del codice penale). «In realtà dice il sindaco Stefano Cecchi - la signora ha pagato circa 100 euro per il servizio di custodia e visita del gatto, portato in una struttura veterinaria e tenuto in osservazione fino a sera. La sanzione elevata dalla polizia locale, che ha operato come doveva, è per la mancata revisione dell'auto». «Gli animali domestici sono componenti della famiglia e non possono essere lasciati così», è la critica più diffusa sui social. «Va bene - dicono altri, molto meno convinti - ma si vada a sanzionare chi non ripara le buche e lascia Marino e le frazioni in balia di vandali e sporcaccioni».