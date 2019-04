Garibaldi tra cultura, ambiente, turismo e impresa. Un incontro al Senato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Garibaldi agricoltore. Cultura, ambiente, turismo e impresa, è l’incontro tra questi ambiti a rappresentare la proiezione ideale dell’evento costruito attorno alla figura storica di Giuseppe Garibaldi e alla sua esperienza di economia circolare applicata sulla sua amata isola di Caprera, nelle vesti di agricoltore che amava innovare. A ospitare il racconto e il confronto - il prossimo 29 aprile, alle 15.00 - sarà la Biblioteca del Senato, in collaborazione con la Fasi (Federazione associazioni sardi in Italia), l’Associazione “Garibaldi agricoltore: ambiente, paesaggio, identità” e la “Water Right Foundation” (Wrf). Le associazioni che, in collaborazione anche con Slow Food e Unpli, si sono attivate per promuovere la riqualificazione dell’agrumeto di Garibaldi, all’interno dell’area degli Orti di Garibaldi per valorizzare quanto realizzato dall’Eroe dei due mondi nell’isola di Caprera.Nella cornice della Biblioteca del Senato. sarà rappresentato il contenuto del progetto di recupero dei fondi che mira a massimizzare obiettivi su più ambiti: attraverso la figura storica di Giuseppe Garibaldi, si vuole recuperare il rapporto tra l’uomo e la natura, ricostruito sulla base dei suoi quaderni, ritrovati presso il museo del Risorgimento di Milano e gli scritti ritrovati a Roma, dove annotava scrupolosamente tutto ciò che sperimentava sui propri terreni agricoli. Un’attività che gli valse anche dei premi. Dal punto di vista ambientale, si punta sul recupero dell’area rurale utilizzata da Giuseppe Garibaldi e sul ripristino degli spazi destinati alle coltivazioni dei terreni agricoli, oggi abbandonati e coperti dalla vegetazione spontanea. Strettamente collegata a cultura e ambiente, dal punto di vista turistico, è la promozione dell’isola di Caprera, nell’ottica della valorizzazione del turismo sostenibile. A questo proposito, in connessione col mondo dell’impresa, si pensa all’istituzione di un premio per start-up innovative che operano nel campo agricolo. L’evento, diviso in tre sessioni, avrà un'introduzione storica, un approccio scientifico e si concluderà con interventi miranti a identificare le prospettive per il futuro.