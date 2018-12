Gargaro: «L'attenzione dei carabinieri è rivolta su centro, periferie e luoghi sensibili»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il nostro impegno non riguarda solo il centro della città ma anche le periferie». Lo ha detto il comandante provinciale dei carabinieri, incontrando i giornalisti in occasione del tradizionale scambio di auguri con la stampa nella caserma di. «La nostra attenzione - ha aggiunto - rimane concentrata inoltre sulle aree commerciali, sui mercatini, vicino alle chiese, insomma nelle zone più sensibili anche sotto il profilo della criminalità predatoria». «Il nostro obiettivo - ha spiegato - è quello di essere sempre più vicini alla gente: è un dialogo continuo con le fasce più vulnerabili». Ecco perché da tempo hanno pianificato una serie di incontri con le persone nei centri anziani o nelle parrocchie e distribuito un vademecum nel quale sono riportati alcuni consigli per difendersi da truffe e raggiri, ma anche da furti e aggressioni. I Carabinieri hanno poi messo in allerta gli anziani, comunicandogli le più comuni truffe messe in atto nei confronti delle fasce deboli durante le festività o comunque in generale. «Questi incontri però sono diretti anche ai più giovani nelle scuole», conclude Gargaro. Al brindisi erano presenti il tenente colonnello, comandante del Gruppo di Frascati; il colonnello, comandante del Gruppo di Roma; il tenente colonnello, comandante del Gruppo di Ostia;responsabile dell’Ufficio Stampa Carabinieri del Comando Provinciale.